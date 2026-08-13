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13 августа, 10:29

В результате взрыва в Севастополе погиб российский военный

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

В результате взрыва в Севастополе погиб российский военный, сообщает региональное УФСБ России.

«В результате взрыва мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее стало известно, что в Севастополе при взрыве на улице погиб мужчина — предварительно, сработало взрывное устройство. По подозрению в преступлении по горячим следам задержана женщина.

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Александра Вишнякова
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