В результате взрыва в Севастополе погиб российский военный
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В результате взрыва в Севастополе погиб российский военный, сообщает региональное УФСБ России.
«В результате взрыва мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в Севастополе при взрыве на улице погиб мужчина — предварительно, сработало взрывное устройство. По подозрению в преступлении по горячим следам задержана женщина.
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