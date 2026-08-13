В результате взрыва в Севастополе погиб российский военный

Четверо пиротехников и охранник погибли при разминировании в Севастополе

Четверо пиротехников и охранник погибли при разминировании в Севастополе

Напомним, ранее стало известно, что в Севастополе при взрыве на улице погиб мужчина — предварительно, сработало взрывное устройство. По подозрению в преступлении по горячим следам задержана женщина.