Четверо пиротехников и охранник погибли при разминировании в Севастополе

Пять человек погибли в Севастополе во время обследования территории после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Погибшие в Севастополе пиротехники МЧС Антон Чудаков и Александр Панчук. Фото © Telegram / Михаил Развожаев

Специалисты МЧС проводили разминирование, когда один из обнаруженных боеприпасов сдетонировал. В результате погибли четыре сотрудника-пиротехника и охранник.

Жертвами стали капитаны внутренней службы Антон Чудаков (начальник отделения, 40 лет) и Александр Панчук (старший инженер, 42 года) прапорщик внутренней службы Артём Дуплин (водитель-сапёр, 29 лет) а также 49-летний спасатель-сапёр Роман Пилипчук, 49 лет. Кроме того, погиб охранник Василий Староверов.

Артём Дуплин и Роман Пилипчук. Фото © Telegram / Михаил Развожаев

Все четверо пиротехников на протяжении многих лет занимались обезвреживанием боеприпасов в Севастополе, Донбассе, Курской области.

Антон Чудаков и Артём Дуплин имели звание заслуженных спасателей Севастополя и были отмечены наградами за службу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте продолжают работать специалисты, обеспечивающие безопасность территории.

«Это страшная утрата. У каждого из них остались семьи, друзья, коллеги. Никакие слова сейчас не способны заглушить эту боль. Семьям погибших героев Правительство Севастополя и МЧС окажет всю необходимую помощь и поддержку», — заявил Развожаев.

Севастополь всегда будет помнить тех, кто берёг покой города, ценой своей жизни, заключил глава города.

Ранее сапёр Росгвардии погиб при разминировании взрывчатки ВСУ на площади в Рыльске Курской области. Также в результате инцидента пострадал сотрудник полиции.