Четверо пиротехников и охранник погибли при разминировании в Севастополе
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Пять человек погибли в Севастополе во время обследования территории после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Погибшие в Севастополе пиротехники МЧС Антон Чудаков и Александр Панчук. Фото © Telegram / Михаил Развожаев
Специалисты МЧС проводили разминирование, когда один из обнаруженных боеприпасов сдетонировал. В результате погибли четыре сотрудника-пиротехника и охранник.
Жертвами стали капитаны внутренней службы Антон Чудаков (начальник отделения, 40 лет) и Александр Панчук (старший инженер, 42 года) прапорщик внутренней службы Артём Дуплин (водитель-сапёр, 29 лет) а также 49-летний спасатель-сапёр Роман Пилипчук, 49 лет. Кроме того, погиб охранник Василий Староверов.
Артём Дуплин и Роман Пилипчук. Фото © Telegram / Михаил Развожаев
Все четверо пиротехников на протяжении многих лет занимались обезвреживанием боеприпасов в Севастополе, Донбассе, Курской области.
Антон Чудаков и Артём Дуплин имели звание заслуженных спасателей Севастополя и были отмечены наградами за службу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте продолжают работать специалисты, обеспечивающие безопасность территории.
«Это страшная утрата. У каждого из них остались семьи, друзья, коллеги. Никакие слова сейчас не способны заглушить эту боль. Семьям погибших героев Правительство Севастополя и МЧС окажет всю необходимую помощь и поддержку», — заявил Развожаев.
Севастополь всегда будет помнить тех, кто берёг покой города, ценой своей жизни, заключил глава города.
Ранее сапёр Росгвардии погиб при разминировании взрывчатки ВСУ на площади в Рыльске Курской области. Также в результате инцидента пострадал сотрудник полиции.
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