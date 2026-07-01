Сапёр Росгвардии погиб при разминировании взрывчатки ВСУ на площади в Рыльске

ВСУ с беспилотников разбросали взрывные устройства по двум площадям в городе Рыльск Курской области. При попытке разминирования погиб сотрудник ОМОН. Информацией делится губернатор региона Александр Хинштейн.

«При попытке разминировать боевую часть погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии. Искренние соболезнования семье. Также ранен сотрудник полиции», — говорится в тексте.

Ранее в Рыльске в результате атаки украинского беспилотника пострадал пожилой мужчина. Взрывная волна и осколки нанесли ему серьёзную травму. С ранением правого бедра пенсионера доставили в больницу.