ФСБ задержала в Севастополе агента СБУ за сбор данных о военных объектах РФ
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В Севастополе сотрудники ФСБ задержали 54-летнего местного жителя по подозрению в госизмене. Он по заданию украинских спецслужб собирал и передавал им информацию о российских военных объектах в Крыму.
По данным ведомства, мужчина был завербован через Telegram. Куратор поручал ему не только сбор разведданных, но и поиск, а также перепрятывание тайников с взрывчаткой. В одном из схронов в лесополосе Севастополя силовики нашли почти 500 граммов гексогена и военный электродетонатор.
«По заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор и передачу противнику сведений в отношении объектов Минобороны России в регионе», — сообщили в ЦОС.
Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатки. Фигурант арестован. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно ищут исполнителей через интернет, и напомнили: все, кто согласится помогать противнику, будут установлены и понесут наказание.
Ранее в Севастополе на улице произошёл взрыв, в результате которого погиб мужчина. Позже выяснилось, что он военнослужащий. По горячим следам удалось задержать исполнительницу взрыва.
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