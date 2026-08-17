Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 07:15

ФСБ задержала в Севастополе агента СБУ за сбор данных о военных объектах РФ

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали 54-летнего местного жителя по подозрению в госизмене. Он по заданию украинских спецслужб собирал и передавал им информацию о российских военных объектах в Крыму.

По данным ведомства, мужчина был завербован через Telegram. Куратор поручал ему не только сбор разведданных, но и поиск, а также перепрятывание тайников с взрывчаткой. В одном из схронов в лесополосе Севастополя силовики нашли почти 500 граммов гексогена и военный электродетонатор.

«По заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор и передачу противнику сведений в отношении объектов Минобороны России в регионе», — сообщили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатки. Фигурант арестован. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно ищут исполнителей через интернет, и напомнили: все, кто согласится помогать противнику, будут установлены и понесут наказание.

«Хобби» с огоньком: В Черкесске ФСБ задержала мужчину с домашней лабораторией взрывчатки
«Хобби» с огоньком: В Черкесске ФСБ задержала мужчину с домашней лабораторией взрывчатки

Ранее в Севастополе на улице произошёл взрыв, в результате которого погиб мужчина. Позже выяснилось, что он военнослужащий. По горячим следам удалось задержать исполнительницу взрыва.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar