ФСБ задержала в Севастополе агента СБУ за сбор данных о военных объектах РФ

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали 54-летнего местного жителя по подозрению в госизмене. Он по заданию украинских спецслужб собирал и передавал им информацию о российских военных объектах в Крыму.

По данным ведомства, мужчина был завербован через Telegram. Куратор поручал ему не только сбор разведданных, но и поиск, а также перепрятывание тайников с взрывчаткой. В одном из схронов в лесополосе Севастополя силовики нашли почти 500 граммов гексогена и военный электродетонатор.

«По заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор и передачу противнику сведений в отношении объектов Минобороны России в регионе», — сообщили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатки. Фигурант арестован. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно ищут исполнителей через интернет, и напомнили: все, кто согласится помогать противнику, будут установлены и понесут наказание.