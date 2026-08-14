«Хобби» с огоньком: В Черкесске ФСБ задержала мужчину с домашней лабораторией взрывчатки

ФСБ задержала 40-летнего жителя Черкесска, который, по данным силовиков, оборудовал у себя дома лабораторию для изготовления самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает «Рен ТВ».

На кадрах наземный дрон с камерой заезжает в гараж мужчины. В помещении видны ёмкости с горючими веществами, металлические детали и закрытые банки. Кроме лаборатории, дома у задержанного обнаружили оборудованный цех для переделки оружия.

Во время разговора с сотрудниками ФСБ мужчина назвал работу с оружием и взрывчаткой своим хобби. По его словам, всё найденное он делал исключительно для себя. Другие обстоятельства дела и правовая квалификация действий задержанного в исходном сообщении не уточняются.

В июне ФСБ пресекла деятельность сразу 45 подпольных оружейных мастерских в 53 регионах России. Силовики задержали 128 человек и изъяли сотни единиц оружия, более 111 килограммов взрывчатых веществ и свыше 189 тысяч патронов.