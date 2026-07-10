ЦОС ФСБ России публикует видео о предотвращении в Ростовской области попытки проведения ГУР МО Украины диверсионно-террористического акта на военном аэродроме «Ростов-Центральный». Цель готовившегося теракта — разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и авиапарк аэродрома. Для этого противник собирался применить 13 FPV-дронов. Боевая нагрузка каждого БПЛА превышала 1 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

ФСБ публикует видео о предотвращении теракта на аэродроме «Ростов-Центральный». Видео © ЦОС ФСБ России

Установлен гражданин РФ, которого разведка привлекла для совершения теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный» за материальное вознаграждение. Россиянин проявил сознательность и обратился в территориальный орган безопасности, сообщив о планируемом теракте. Дальнейшие события развивались под контролем сотрудников ФСБ России.