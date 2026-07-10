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10 июля, 06:02

ФСБ публикует видео о предотвращении теракта на аэродроме «Ростов-Центральный»

Обложка © ЦОС ФСБ России

Обложка © ЦОС ФСБ России

ЦОС ФСБ России публикует видео о предотвращении в Ростовской области попытки проведения ГУР МО Украины диверсионно-террористического акта на военном аэродроме «Ростов-Центральный». Цель готовившегося теракта — разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и авиапарк аэродрома. Для этого противник собирался применить 13 FPV-дронов. Боевая нагрузка каждого БПЛА превышала 1 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

ФСБ публикует видео о предотвращении теракта на аэродроме «Ростов-Центральный». Видео © ЦОС ФСБ России

Установлен гражданин РФ, которого разведка привлекла для совершения теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный» за материальное вознаграждение. Россиянин проявил сознательность и обратился в территориальный орган безопасности, сообщив о планируемом теракте. Дальнейшие события развивались под контролем сотрудников ФСБ России.

СК завершил расследование дела о подготовке теракта в Подмосковье
СК завершил расследование дела о подготовке теракта в Подмосковье

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов против российских военнослужащих и объектов оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве заявили, что речь шла о подготовке «беспрецедентных по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов». В частности, в Краснодаре сотрудники ФСБ задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке покушения на высокопоставленного представителя российского военного ведомства по заданию СБУ. По версии следствия, атаку планировали провести в столичном регионе. Задержанный подготовил беспилотник с самодельным взрывным устройством, оснащённым поражающими элементами.

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Алена Пенчугина
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