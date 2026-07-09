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9 июля, 14:15

СК завершил расследование дела о подготовке теракта в Подмосковье

Обложка © Telegram/ Следком

Обложка © Telegram/ Следком

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Бокова*, которого обвиняют в подготовке теракта в Московском регионе. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Готовил теракт в Подмосковье: дело обвиняемого экстремиста передали в суд. Видео © Telegram/ Следком

Следствие считает, что Боков* участвовал в деятельности организации, признанной террористической, проходил обучение для осуществления террористической деятельности и готовил совершение теракта в культовом сооружении в Подмосковье.

Кроме того, ему вменяют незаконные действия с оружием и боеприпасами. После завершения расследования материалы уголовного дела направят для рассмотрения в суд. Решение по делу будет принимать судебная инстанция.

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Ранее ФСБ показала, как в Подмосковье ловили агентов Киева, готовивших подрыв поезда. На кадрах, распространённых ведомством, показан сам момент задержания и первичные следственные действия с участниками дела.

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* Внесён в реестр экстремистов и террористов.

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Полина Никифорова
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