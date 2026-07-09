СК завершил расследование дела о подготовке теракта в Подмосковье

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Бокова*, которого обвиняют в подготовке теракта в Московском регионе. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Готовил теракт в Подмосковье: дело обвиняемого экстремиста передали в суд. Видео © Telegram/ Следком

Следствие считает, что Боков* участвовал в деятельности организации, признанной террористической, проходил обучение для осуществления террористической деятельности и готовил совершение теракта в культовом сооружении в Подмосковье.

Кроме того, ему вменяют незаконные действия с оружием и боеприпасами. После завершения расследования материалы уголовного дела направят для рассмотрения в суд. Решение по делу будет принимать судебная инстанция.

Ранее ФСБ показала, как в Подмосковье ловили агентов Киева, готовивших подрыв поезда. На кадрах, распространённых ведомством, показан сам момент задержания и первичные следственные действия с участниками дела.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.