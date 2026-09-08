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Регион
Опубликовано 8 сентября, 05:26

Киевские кураторы пообещали молдаванину $70 тыс. за ликвидацию офицера

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

За 70 тысяч долларов Киев нанял исполнителя для ликвидации высокопоставленного российского военнослужащего в Саратовской области. Подготовку этого заказного убийства пресекли сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом. Исполнителем оказался гражданин Молдавии Николае Кочу.

По версии следствия, именно в такую сумму украинские спецслужбы оценили жизнь генерала, проживающего в Энгельсском районе Саратовской области. В ходе допроса задержанный признался, что согласился на преступление ради денег.

«Я проходил подготовку на полигоне в Киеве. Там меня обучали стрелять и работать со взрывными веществами. Меня отправили в Россию с заданием убить российского генерала», — рассказал Кочу на видео, опубликованном правоохранителями.

Схема преступления была тщательно проработана кураторами. После того как иностранец въехал в Россию транзитом через Эстонию, с ним связались через мессенджер Telegram. Ему передали точные сведения о цели: личность, домашний адрес и координаты тайника с оружием. Помимо инструкций по совершению самого теракта, наемнику подготовили детальный план отхода.

Однако получить обещанный гонорар в размере 70 тысяч долларов исполнителю не удалось — его действия были вовремя выявлены оперативными сотрудниками ФСБ. В настоящий момент подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению всех лиц, причастных к организации этого преступления и курировавших деятельность наёмника.

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Нападение на офицера Воздушно-космических сил России было совершено 3 сентября. К частному дому, где находился военный, подъехал неизвестный на мотоцикле. Преступник, скрывший лицо под шлемом, открыл огонь. В результате нападения офицер получил серьёзные огнестрельные ранения в область торса и лица. После покушения СК возбудил дело. Накануне преступник был задержан.

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Оксана Попова
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