ФСБ задержала под Челябинском агента СБУ за слив данных о военной технике ВС РФ

В Челябинской области задержали жителя региона, которого подозревают в передаче СБУ сведений о российской военной технике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным спецслужбы, мужчина 1986 года рождения был завербован через интернет и выполнял задания украинской стороны. Он собирал информацию о военной технике Минобороны РФ, находящейся в регионе, после чего передавал полученные сведения куратору.

В УФСБ заявили, что подозреваемого удалось задержать сотрудникам ведомства. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене.

«Следственным органом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России (государственная измена). Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ФСБ задержала в Крыму россиянина, которого подозревают в госизмене и подготовке теракта в военном медучреждении в Симферополе. По данным ведомства, он был завербован через мессенджер и передавал сведения украинской разведке.