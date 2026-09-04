«Собирал данные о бойцах СВО»: задержанный за госизмену под Костромой признал вину на камеру

В Костромской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в работе на иностранные спецслужбы. Оперативное видео и признание одного из фигурантов опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержание и допрос подозреваемого в госизмене в Костромской области. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Мужчины занимались сбором сведений о российских военнослужащих. Полученную информацию они передавали украинской стороне через анонимные каналы в мессенджерах.

На обнародованной записи один из задержанных признаёт свою вину. Он говорит, что собирал данные об участниках специальной военной операции для последующей отправки информации на Украину.

«Задержан за то, что собирал информацию о бойцах СВО и посредством телеграм-каналов передавал Украине. Совершил 275-ю статью, признаки госизмены, в чём раскаиваюсь», — говорит фигурант дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Им грозит длительное тюремное заключение вплоть до пожизненного срока.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ задержала двух жителей Костромской области за слив Киеву данных о бойцах СВО. Речь идёт о гражданах РФ 1978 и 1983 годов рождения. По данным ведомства, они через Telegram установили контакт с представителем спецслужб Украины.