Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 07:19

«Собирал данные о бойцах СВО»: задержанный за госизмену под Костромой признал вину на камеру

ФСБ показала видео с признанием задержанного за госизмену в Костромской области

Обложка © ЦОС ФСБ РФ

Обложка © ЦОС ФСБ РФ

В Костромской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в работе на иностранные спецслужбы. Оперативное видео и признание одного из фигурантов опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержание и допрос подозреваемого в госизмене в Костромской области. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Мужчины занимались сбором сведений о российских военнослужащих. Полученную информацию они передавали украинской стороне через анонимные каналы в мессенджерах.

На обнародованной записи один из задержанных признаёт свою вину. Он говорит, что собирал данные об участниках специальной военной операции для последующей отправки информации на Украину.

«Задержан за то, что собирал информацию о бойцах СВО и посредством телеграм-каналов передавал Украине. Совершил 275-ю статью, признаки госизмены, в чём раскаиваюсь», — говорит фигурант дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Им грозит длительное тюремное заключение вплоть до пожизненного срока.

Жителя крымского Фороса приговорили к 18 годам за госизмену
Жителя крымского Фороса приговорили к 18 годам за госизмену

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ задержала двух жителей Костромской области за слив Киеву данных о бойцах СВО. Речь идёт о гражданах РФ 1978 и 1983 годов рождения. По данным ведомства, они через Telegram установили контакт с представителем спецслужб Украины.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Костромская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar