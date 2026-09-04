ФСБ задержала двух жителей Костромской области за слив Киеву данных о бойцах СВО

Двух жителей Костромской области задержали по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Речь идёт о гражданах РФ 1978 и 1983 годов рождения. По данным ведомства, они через Telegram установили контакт с представителем спецслужб Украины. Следствие считает, что по заданию куратора мужчины собирали и передавали сведения об участниках специальной военной операции.

Кроме того, задержанные, как утверждает ФСБ, переводили деньги на нужды украинских вооружённых формирований. При задержании также были выявлены признаки незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. У них изъяли самозарядный пистолет системы Токарева (ТТ) калибра 7,62 мм, патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов того же калибра к нарезному оружию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ, оба фигуранта арестованы.