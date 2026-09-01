Жителя крымского Фороса приговорили к 18 годам за госизмену

Житель посёлка Форос осужден за государственную измену на 18 лет. Информацию о приговоре распространила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По данным ведомства, мужчина 1967 года рождения сам вышел на связь с сотрудником украинской погранслужбы. Через мессенджер он отправлял куратору координаты и расположение объектов регионального Погрануправления ФСБ.

Против задержанного завели дело по статье 275 УК РФ. Следственные мероприятия проводились на территории полуострова.

В итоге Киевский районный суд Симферополя счёл доказательства достаточными для обвинительного вердикта. Подсудимому назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима.

После освобождения он также проведёт 1 год и 10 месяцев под ограничением свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее жителя Приангарья осудили на 18 лет за госизмену и пособничество террористам. По данным следствия, в 2024 году осуждённый вышел на контакт с представителями организации, запрещённой на территории России. Чтобы помогать им, он открыл доступ к личным аккаунтам в мессенджере и систематически выполнял поступавшие задания.