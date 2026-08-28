Готовил схроны со взрывчаткой для диверсий: Суд вынес приговор россиянину за госизмену

Суд приговорил к 24 годам жителя Мелитополя (Запорожская область), который оборудовал тайники с компонентами для самодельных взрывных устройств. Информацию об этом распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание осуждённого за госизмену жителя Мелитополя. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Уточняется, что фигуранту 1982 года рождения инкриминировали государственную измену. Южный окружной военный суд назначил ему 24 года колонии строгого режима, а также штраф в размере 600 тысяч рублей.

По данным ФСБ, мужчина в 2022 году он присоединился к террористической структуре, созданной украинскими спецслужбами и запрещённой на территории РФ.

Выполняя задания кураторов, злоумышленник доставал из укрытий взрывчатку и электронные детали. Всё это он перевозил и прятал в новые схроны для подготовки диверсии. Во время обыска у него дома оперативники нашли более 8 кг взрывчатых веществ и два готовых СВУ.

Дело расследовали по трём статьям Уголовного кодекса: о госизмене, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении взрывчатки. В ЦОС подчеркнули, что все, кто согласился помогать противнику, будут найдены и понесут наказание.

Ранее жителя Приангарья осудили на 18 лет за госизмену и пособничество террористам. Согласно материалам следствия, два года назад осуждённый вышел на контакт с представителями организации, запрещённой на территории России. Чтобы помогать им, он открыл доступ к личным аккаунтам в мессенджере и систематически выполнял поступавшие задания.