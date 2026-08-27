Сливала данные о позициях: Жительница Мариуполя попалась на шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о пресечении противоправной деятельности в Мариуполе. Сотрудниками ведомства была задержана 36-летняя местная жительница, которую подозревают в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

По данным Центра общественных связей ФСБ, подозреваемая 1989 года рождения самостоятельно инициировала контакт с представителями спецслужб Украины через мессенджер Telegram. Женщина целенаправленно собирала и передавала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, расположенных на территории Мариупольского муниципального округа.

В настоящий момент в отношении задержанной проводятся следственные действия. Органы безопасности продолжают работу по выявлению и нейтрализации каналов передачи разведывательной информации противнику.

Ранее Life.ru писал, что в Крыму задержали 59-летнего мужчину, которого подозревают в передаче Украине данных о расположении объектов погранслужбы ФСБ. По версии следствия, эти сведения могли использоваться для подготовки диверсий и ударов.