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26 августа, 09:52

ФСБ показала видео задержания террористов в Адыгее и Кабардино-Балкарии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ обнародовал оперативное видео следственных действий на Северном Кавказе. На записи запечатлено задержание участников запрещённых в России международных террористических группировок.

Операция ФСБ против террористов на Северном Кавказе. Видео © ЦОС ФСБ РФ

По информации ведомства, один из фигурантов, проживавший в Майкопе, контактировал с куратором с украинской стороны. Мужчина планировал совершить атаку на объект, принадлежащий Министерству обороны.

Во время обыска у задержанного обнаружили мобильные устройства и другие средства коммуникации. Эти гаджеты использовались для координации противоправных действий.

На опубликованных кадрах также продемонстрированы самодельные зажигательные гранаты, найденные в автомобиле подозреваемого. Оперативники тщательно задокументировали находки.

Параллельно прошла спецоперация в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Там силовики нейтрализовали деятельность ячейки, состоявшей из 11 радикалов.

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В настоящее время всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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Никита Никонов
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