Теракт предотвращён: ФСБ схватила диверсанта, целившегося в объект Минобороны

Сотрудники ФСБ и МВД провели серию успешных операций на Северном Кавказе. В Адыгее и Кабардино-Балкарии нейтрализованы лица, причастные к деятельности запрещённых экстремистских группировок.

В Майкопе силовики вышли на след местного жителя, готовившего диверсию против одного из объектов Минобороны.

«В результате проведенных мероприятий в Майкопе задержан местный житель, планировавший совершение теракта», — подтвердили в Центре общественных связей ведомства.

При обыске у злоумышленника нашли самодельные зажигательные устройства. Кроме того, в ходе досмотра изъяты средства связи с доказательствами прямой координации действий фигуранта боевиком украинской террористической структуры.

Одновременно с этим масштабные мероприятия прошли в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Здесь оперативники пресекли работу целой ячейки, состоящей из 11 человек.

Участники группы активно пропагандировали радикальную идеологию. Также зафиксированы факты применения насилия в отношении граждан, которые отказывались поддерживать взгляды задержанных.

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Проводятся экспертизы изъятых материалов, устанавливаются возможные сообщники и каналы финансирования противоправной деятельности.

Ранее Life.ru писал, что в Крыму задержали 59-летнего мужчину, которого подозревают в передаче Украине данных о расположении объектов погранслужбы ФСБ. По версии следствия, эти сведения могли использоваться для подготовки диверсий и ударов.