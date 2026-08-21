ФСБ показала видео задержания и допроса спеца по ИИ, задержанного за подготовку теракта в Москве

ФСБ России опубликовала видео задержания иностранца, который пытался запустить в Москве дрон для поиска цистерн с нефтепродуктами. Кадры распространил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

ФСБ показала задержание иностранца по делу о подготовке теракта в Москве. Видео © Центр общественных связей ФСБ России

На записи видно, как мужчина идёт в тёмное время суток по дороге. К нему сзади подъезжает автомобиль, из которого выскакивают двое оперативников. Они командуют подозреваемому лечь на землю, после чего задерживают.

Во время допроса фигурант рассказал, что является специалистом в области беспилотников и искусственного интеллекта. По его словам, после запуска дрона он намеревался уехать в Норвегию и остаться там на постоянное жительство.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве задержали иностранца по подозрению в подготовке диверсии с применением беспилотника. По версии следствия, мужчина вышел на связь с украинскими спецслужбами ещё в 2023 году. Выполняя их задание, он приехал в столицу для разведки инфраструктурных объектов. На одном из московских вокзалов подозреваемый попытался запустить FPV-дрон. С его помощью он отслеживал движение составов с нефтепродуктами и изучал административные здания в центре города. После завершения подготовки мужчина попытался скрыться. Он улетел в Мурманск и планировал нелегально перейти границу с Норвегией, однако там его задержали сотрудники спецслужб.