ФСБ: Задержан иностранный «эксперт», готовивший теракт в Москве с помощью дрона

В Москве возбуждено уголовное дело о террористическом акте в отношении иностранного гражданина, планировавшего диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным следствия, задержанный установил контакт с украинскими спецслужбами ещё в 2023 году. Выполняя их задание, он прибыл в Москву, чтобы провести разведку объектов инфраструктуры. На одном из вокзалов города мужчина предпринял попытку запустить FPV-дрон, чтобы отследить движение железнодорожных составов с нефтепродуктами, а также изучить административные здания в центре столицы.

После проведения подготовительных мероприятий подозреваемый попытался скрыться: он вылетел в Мурманск, намереваясь незаконно пересечь государственную границу с Норвегией. Там он и был задержан сотрудниками спецслужб.

В ходе допроса мужчина, позиционирующий себя как эксперт в области БПЛА, искусственного интеллекта и робототехники, дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Севастополе агента СБУ за сбор данных о военных объектах РФ. По данным ведомства, мужчина был завербован через мессенджер Telegram.