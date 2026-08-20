ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных для атак на НПЗ
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В Омске задержали местного жителя, которого подозревают в работе на украинские спецслужбы и содействии атакам дронов на нефтезавод. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
По данным ведомства, мужчина вышел на связь с представителями Украины и передавал им сведения об объектах НПЗ. Информация могла использоваться для организации теракта с применением беспилотников.
Во время обыска в квартире фигуранта обнаружили средства связи. Также получены материалы, которые подтверждают его участие в шпионской деятельности.
Против задержанного возбудили дело по статье о государственной измене. Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.
В УФСБ добавили: осенью 2025 года в отношении этого же человека уже открывали дело за публичные призывы в интернете к терактам на объектах критической инфраструктуры Омска.
Сейчас продолжается расследование, устанавливаются все обстоятельства сотрудничества фигуранта с иностранными спецслужбами.
Ранее ФСБ задержала в Севастополе агента СБУ за сбор данных о военных объектах РФ. По данным ведомства, мужчина был завербован через мессенджер Telegram.
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