ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных для атак на НПЗ

В Омске задержали местного жителя, которого подозревают в работе на украинские спецслужбы и содействии атакам дронов на нефтезавод. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина вышел на связь с представителями Украины и передавал им сведения об объектах НПЗ. Информация могла использоваться для организации теракта с применением беспилотников.

Во время обыска в квартире фигуранта обнаружили средства связи. Также получены материалы, которые подтверждают его участие в шпионской деятельности.

Против задержанного возбудили дело по статье о государственной измене. Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

В УФСБ добавили: осенью 2025 года в отношении этого же человека уже открывали дело за публичные призывы в интернете к терактам на объектах критической инфраструктуры Омска.

Сейчас продолжается расследование, устанавливаются все обстоятельства сотрудничества фигуранта с иностранными спецслужбами.

Ранее ФСБ задержала в Севастополе агента СБУ за сбор данных о военных объектах РФ. По данным ведомства, мужчина был завербован через мессенджер Telegram.