Пытался косить под дурачка: Появилось видео задержания дерзкого агента СБУ, готовившего подрыв офицера в Крыму

23-летнего жителя Евпатории задержали по подозрению в передаче СБУ сведений о российских военных объектах в Крыму. Видео операции обнародовал ЦОС ФСБ, против мужчины возбуждено дело о государственной измене.

Задержание агента СБУ в Крыму. Видео © ЦОС ФСБ

Согласно данным ведомства, россиянин сам связался через Telegram с сотрудником украинской спецслужбы. По его заданию он отправлял фотографии и видео с местами дислокации объектов ВС РФ.

За вознаграждение фигурант также уточнял адреса проживания военнослужащих Черноморского флота и общественных деятелей Крыма, собирал сведения о правоохранителях. Позднее ему предложили заложить взрывное устройство под автомобиль военного, забрав бомбу из заранее подготовленного схрона. Мужчину заключили под стражу.

Ранее Life.ru писал, что в Крыму задержали 59-летнего мужчину, которого подозревают в передаче Украине данных о расположении объектов погранслужбы ФСБ. По версии следствия, эти сведения могли использоваться для подготовки диверсий и ударов.