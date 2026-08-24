Готовил подрыв офицера: ФСБ взяла опасного агента СБУ, сливавшего данные о Черноморском флоте

Оперативники Федеральной службы безопасности пресекли противоправную деятельность на территории Крымского полуострова. В Евпатории правоохранители задержали 23-летнего местного жителя за слив координат размещения подразделений Вооружённых сил РФ в регионе и разведкуличных адресов российских офицеров.

По данным ведомства, парень самостоятельно вышел на связь с представителем украинской спецслужбы через Telegram и отправлял фото- и видеоматериалы с информацией о местах расположения объектов ВС РФ в регионе. Кроме того, следствие считает, что за денежное вознаграждение задержанный собирал данные о местах проживания военнослужащих Черноморского флота, общественных деятелях и сотрудниках правоохранительных органов.

В ФСБ заявили, что в ходе проверки выяснилось: мужчине также предложили совершить покушение на военного Черноморского флота, установив взрывное устройство под его автомобилем. По версии спецслужбы, для этого он должен был забрать устройство из заранее подготовленного тайника.

«При этом фигурант осознавал, что [передаваемые] сведения могут быть использованы в ущерб государственной безопасности нашей страны», — заметили в ФСБ.

В отношении жителя Евпатории возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ подчеркнули, что лица, оказывающие содействие иностранным спецслужбам, будут выявляться и привлекаться к ответственности.

Ранее в Москве задержали иностранца по подозрению в подготовке диверсии с применением беспилотника. По версии следствия, мужчина вышел на связь с украинскими спецслужбами ещё в 2023 году и приехал в столицу для разведки инфраструктурных объектов. На одном из московских вокзалов подозреваемый попытался запустить FPV-дрон, чтобы отслеживать движение составов с нефтепродуктами.