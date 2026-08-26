ФСБ задержала 11 участников террористической ячейки в Кабардино-Балкарии

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность экстремистской ячейки на территории Адыгеи и Кабардино-Балкарии. В Зольском районе КБР задержаны 11 человек, причастных к деятельности международной террористической организации.

По данным правоохранительных органов, задержанные активно пропагандировали радикальную идеологию. Кроме того, участники группы совершали насильственные действия в отношении тех местных жителей, которые не поддерживали их взгляды.

Следственное управление МВД по КБР возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Решением суда все фигуранты дела заключены под стражу.

ФСБ России также выступила с предупреждением: иностранные спецслужбы продолжают активно искать исполнителей для терактов и диверсий через социальные сети и мессенджеры (Telegram, WhatsApp). В ведомстве подчеркнули, что любая попытка сотрудничества с противником будет выявлена, а виновные понесут уголовное наказание.

Ранее Life.ru писал, что в Крыму задержали 59-летнего мужчину, которого подозревают в передаче Украине данных о расположении объектов погранслужбы ФСБ. По версии следствия, эти сведения могли использоваться для подготовки диверсий и ударов.