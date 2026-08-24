Жителя Приангарья осудили на 18 лет за госизмену и пособничество террористам

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии 55-летнего жителя Иркутской области по делу о госизмене. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса. Речь идёт об участии в деятельности террористической структуры и государственной измене.

По материалам следствия, в 2024 году осуждённый вышел на контакт с представителями организации, запрещённой на территории страны. Чтобы помогать им, он открыл доступ к личным аккаунтам в мессенджере и систематически выполнял поступавшие задания.

Установлено, что все поручения были направлены на поддержку функционирования данного объединения. Оперативное сопровождение процесса вели сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд согласился с доводами прокурора и назначил наказание в виде 18 лет колонии. Первые три года фигурант проведёт в тюрьме, после чего его переведут в исправительное учреждение строгого режима.

Дополнительно назначено ограничение свободы на один год. Мобильный телефон, который применялся для противоправных действий, изъят в пользу государства.

Ранее жителя Рязани приговорили к 14 годам и 10 месяцам за госизмену. Как рассказали в правоохранительных органах, осуждённый переводил деньги военизированной структуре, которая подчиняется Главному управлению разведки Минобороны Украины.