Переводил деньги на Украину: Россиянин получил серьёзный срок за государственную измену

В Рязани суд отправил гражданина России в колонию строгого режима почти на 15 лет по делу о государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, осуждённый переводил деньги военизированной структуре, которая подчиняется Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Изначально суд назначил мужчине 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на год и штрафом в 200 тысяч рублей. Позже Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции пересмотрела это решение и уменьшила срок до 14 лет и 10 месяцев.

Мужчину признали виновным по статье 275 Уголовного кодекса — государственная измена.

Также ранее в Пскове вынесли приговор жителю Бердянска Запорожской области по такому же обвинению. По данным объединённой пресс-службы судов Псковской области, он передал сотрудникам СБУ данные о расположении блокпостов российских военных. Дело возбудили по материалам регионального управления ФСБ. Суд назначил мужчине 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы.