Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 10:42

Переводил деньги на Украину: Россиянин получил серьёзный срок за государственную измену

Жителя Рязани приговорили к 14 годам 10 месяцам за госизмену

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

В Рязани суд отправил гражданина России в колонию строгого режима почти на 15 лет по делу о государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, осуждённый переводил деньги военизированной структуре, которая подчиняется Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Изначально суд назначил мужчине 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на год и штрафом в 200 тысяч рублей. Позже Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции пересмотрела это решение и уменьшила срок до 14 лет и 10 месяцев.

Мужчину признали виновным по статье 275 Уголовного кодекса — государственная измена.

Суд приговорил жителя Иркутской области к 15 годам за попытку вступить в РДК*
Суд приговорил жителя Иркутской области к 15 годам за попытку вступить в РДК*

Также ранее в Пскове вынесли приговор жителю Бердянска Запорожской области по такому же обвинению. По данным объединённой пресс-службы судов Псковской области, он передал сотрудникам СБУ данные о расположении блокпостов российских военных. Дело возбудили по материалам регионального управления ФСБ. Суд назначил мужчине 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar