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18 августа, 19:41

В Пскове осудили мужчину за передачу СБУ сведений о блокпостах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Псковский областной суд вынес приговор жителю Бердянска Запорожской области по делу о государственной измене. Мужчину признали виновным в передаче сотрудникам СБУ сведений о расположении блокпостов российских войск.

По данным объединённой пресс-службы судов Псковской области, обвиняемый передал информацию о местах нахождения блокпостов ВС РФ. Уголовное дело расследовали на основании материалов, собранных управлением ФСБ России по Псковской области.

Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения ему установили ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев с рядом дополнительных ограничений. Приговор был вынесен по статье 275 УК РФ о государственной измене. Решение суда пока может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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Юния Ларсон
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