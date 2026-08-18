В Пскове осудили мужчину за передачу СБУ сведений о блокпостах

Псковский областной суд вынес приговор жителю Бердянска Запорожской области по делу о государственной измене. Мужчину признали виновным в передаче сотрудникам СБУ сведений о расположении блокпостов российских войск.

По данным объединённой пресс-службы судов Псковской области, обвиняемый передал информацию о местах нахождения блокпостов ВС РФ. Уголовное дело расследовали на основании материалов, собранных управлением ФСБ России по Псковской области.

Суд назначил мужчине 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения ему установили ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев с рядом дополнительных ограничений. Приговор был вынесен по статье 275 УК РФ о государственной измене. Решение суда пока может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ранее Life.ru писал, что Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании 150 человек, которых подозревают в подготовке и совершении диверсий на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса. Следственные органы продолжают проверять обстоятельства таких преступлений и устанавливать всех возможных участников.