Подрывница военного в Севастополе хотела бежать за границу после диверсии – у неё даже был билет
Подрывница военного в Севастополе отказалась раскаяться
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий
Женщина, подорвавшая военного в Севастополе, отказалась раскаяться в содеянном. Как пишет Mash, она заявила об этом на допросе. После совершения теракта злоумышленница планировала улететь за границу — у нее был куплен билет из Сочи.
Ранее девушка публично признавалась, что ей стыдно быть русской, и даже заработала штраф по статье о дискредитации ВС РФ: она произнесла «так вам и надо, русские», комментируя удар дронов по станции Лихая в Ростовской области.
Напомним, 13 августа в Севастополе при взрыве на улице погиб мужчина — предварительно, сработало взрывное устройство. УФСБ раскрыло, что это был российский военный. По подозрению в подрыве была задержана женщина — 32-летняя менеджер по рекламе, завербованная украинскими спецслужбами. Женщина специально поджидала военного у скамейки, рядом с которой была заложена самодельная бомба. Она дистанционно привела устройство в действие.
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