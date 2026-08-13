Подрывница военного в Севастополе хотела бежать за границу после диверсии – у неё даже был билет

Женщина, подорвавшая военного в Севастополе, отказалась раскаяться в содеянном. Как пишет Mash, она заявила об этом на допросе. После совершения теракта злоумышленница планировала улететь за границу — у нее был куплен билет из Сочи.

Ранее девушка публично признавалась, что ей стыдно быть русской, и даже заработала штраф по статье о дискредитации ВС РФ: она произнесла «так вам и надо, русские», комментируя удар дронов по станции Лихая в Ростовской области.