«Так вам и надо, русские!» Подорвавшая военного в Севастополе радовалась убийству сограждан

Женщина, подорвавшая военного в Севастополе, год назад проходила по статье о дискредитации армии. Тогда её оштрафовали за фразу «так вам и надо, русские», которую она произнесла в поезде, комментируя удар дронов по станции Лихая в Ростовской области.

По данным Mash, задержанная родилась в Ярославле в 1994 году. Позже жила в Сочи, часто бывала в Крыму, ездила и за рубеж — в Египет и Турцию. Занималась волонтёрской деятельностью. В 2023 году она была владелицей турагентства. Также известно, что женщина работала менеджером по рекламе и светилась в чатах по созданию контента 18+.