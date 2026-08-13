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13 августа, 10:44

Военного в Севастополе подорвала рекламщица с пультом: Что известно о диверсантке

Взорвавшая военного в Севастополе работала менеджером по рекламе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россиянка, подозреваемая в подрыве военнослужащего ВС РФ в Севастополе, работала менеджером по рекламе и была завербована украинскими спецслужбами. Об этом пишет SHOT.

Фигурантке уголовного дела 32 года. Она тщательно готовилась к убийству. Как установило следствие, женщина специально поджидала, когда военный пройдёт мимо скамейки, рядом с которой была заложена самодельная бомба. В этот момент она дистанционно привела устройство в действие.

Четверо пиротехников и охранник погибли при разминировании в Севастополе
Четверо пиротехников и охранник погибли при разминировании в Севастополе

Ранее сообщалось о мощном взрыве в Севастополе, в результате которого погиб военнослужащий Минобороны РФ. Полиция оперативно задержала подозреваемую в причастности к преступлению. Женщина признала, что выполняла задание украинских спецслужб.

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Татьяна Миссуми
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