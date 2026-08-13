Военного в Севастополе подорвала рекламщица с пультом: Что известно о диверсантке
Взорвавшая военного в Севастополе работала менеджером по рекламе
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Россиянка, подозреваемая в подрыве военнослужащего ВС РФ в Севастополе, работала менеджером по рекламе и была завербована украинскими спецслужбами. Об этом пишет SHOT.
Фигурантке уголовного дела 32 года. Она тщательно готовилась к убийству. Как установило следствие, женщина специально поджидала, когда военный пройдёт мимо скамейки, рядом с которой была заложена самодельная бомба. В этот момент она дистанционно привела устройство в действие.
Ранее сообщалось о мощном взрыве в Севастополе, в результате которого погиб военнослужащий Минобороны РФ. Полиция оперативно задержала подозреваемую в причастности к преступлению. Женщина признала, что выполняла задание украинских спецслужб.
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