Военного в Севастополе подорвала рекламщица с пультом: Что известно о диверсантке

Россиянка, подозреваемая в подрыве военнослужащего ВС РФ в Севастополе, работала менеджером по рекламе и была завербована украинскими спецслужбами. Об этом пишет SHOT.

Фигурантке уголовного дела 32 года. Она тщательно готовилась к убийству. Как установило следствие, женщина специально поджидала, когда военный пройдёт мимо скамейки, рядом с которой была заложена самодельная бомба. В этот момент она дистанционно привела устройство в действие.