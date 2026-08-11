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11 августа, 08:46

НАК: 150 человек задержали за подготовку и совершение диверсий на ТЭК

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские правоохранители с начала 2026 года задержали 150 человек, которых считают причастными к подготовке и совершению диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса. Такие данные привёл Национальный антитеррористический комитет.

«Только в этом году правоохранительными органами задержано 150 лиц, причастных к их подготовке и совершению», — говорится в сообщении НАК, которое приводит РИА Новости.

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Речь идёт о попытках подрывов и поджогов объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Другие подробности о задержанных и конкретных эпизодах в опубликованном сообщении не приводятся.

Данные НАК относятся к совокупности пресечённых и расследуемых эпизодов с начала 2026 года. В каждом конкретном случае обстоятельства и степень причастности фигурантов устанавливают правоохранительные органы.

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Ранее Life.ru рассказывал о задержании 17-летнего подростка в Уфе, которого следствие обвинило в сборе сведений о стратегически важных объектах ТЭК и подготовке поджога железнодорожного локомотива. По версии следствия, реализовать этот план он не успел из-за задержания оперативниками.

Больше новостей о предотвращённых атаках, задержаниях и антитеррористических операциях — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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