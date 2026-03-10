Путин отметил ключевую роль НАК в становлении системы антитеррора в России

Национальный антитеррористический комитет (НАК) стал ключевым звеном во всероссийской системе борьбы с терроризмом. Об этом сказал преиздент РФ Владимир Путин, поздравляя ведомство с 20-летием со дня образования.

«Поздравляю вас с 20-летием образования Национального антитеррористического комитета. За эти годы НАК сыграл ключевую роль в становлении и развитии в нашей стране общегосударственной системы противодействия терроризму», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Путин подчеркнул важную роль комитета в условиях мировой напряжённости и проведения спецоперации. Он добавил, что важно и дальше укреплять кадровый, организационный потенциал структуры, а также внедрять новые способы противодействия терроризму, чтобы обеспечить безопасность граждан и сохранность критической инфраструктуры.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием со дня образования. Он отметил, что НАК на протяжении двух десятилетий выполняет ключевые задачи, связанные с обеспечением безопасности государства и координацией работы силовых ведомств.