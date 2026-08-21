В Канске террористу Уварову* предъявили новое обвинение за вербовку в колонии

В Красноярском крае возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Канска, который уже отбывает наказание за террористические преступления. Как сообщили в Следственном комитете, мужчину обвиняют в вовлечении других людей в экстремистскую деятельность.

Следователями выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности жителя Канска. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Речь идёт о Никите Уварове*, который в 2022 году был осуждён на пять лет воспитательной колонии за изготовление и хранение взрывчатки. В феврале 2025 года на него уже завели дело за участие в запрещённой организации и пропаганду криминального уклада.

По версии следствия, отбывая срок, Уваров* не остановился и продолжал вербовать новых сторонников, склоняя окружающих к асоциальному поведению и участию в экстремистской группировке.

Ранее в Карачаево-Черкесии к пожизненному заключению приговорили 35-летнего уроженца Усть-Джегуты за госизмену и участие в террористической организации, который в 2024 году, отбывая срок в колонии, передавал кураторам данные о сотрудниках УИС и заключённых, желавших служить в России. Подсудимый признал вину, первые шесть лет он проведёт в тюрьме.

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