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Опубликовано 3 сентября, 11:00

СК возбудил дело после покушения на военнослужащего в Саратовской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После покушения на военнослужащего под Энгельском возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Саратовской области.

Дело квалифицировано по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

На месте преступления работают следователи и криминалисты. К мероприятиям привлечены оперативные службы.

Специалисты устанавливают полную картину произошедшего. Также идёт поиск тех, кто может быть причастен к нападению.

Во время осмотра территории обнаружены и изъяты вещественные доказательства: стреляные гильзы и пули. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.

СК: Погибший при возгорании автомобиля в Петербурге был военнослужащим
СК: Погибший при возгорании автомобиля в Петербурге был военнослужащим

Напомним, ранее сообщалось, что в Саратовской области было совершено вооруженное нападение на офицера Воздушно-космических сил России (ВКС). По информации журналистов, к частному дому, где находился военнослужащий, приблизился неизвестный на мотоцикле. Скрыв лицо за мотоциклетным шлемом, злоумышленник открыл огонь. Офицер получил тяжёлые ранения в туловище и лицо.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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