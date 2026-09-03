СК возбудил дело после покушения на военнослужащего в Саратовской области

После покушения на военнослужащего под Энгельском возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Саратовской области.

Дело квалифицировано по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

На месте преступления работают следователи и криминалисты. К мероприятиям привлечены оперативные службы.

Специалисты устанавливают полную картину произошедшего. Также идёт поиск тех, кто может быть причастен к нападению.

Во время осмотра территории обнаружены и изъяты вещественные доказательства: стреляные гильзы и пули. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Саратовской области было совершено вооруженное нападение на офицера Воздушно-космических сил России (ВКС). По информации журналистов, к частному дому, где находился военнослужащий, приблизился неизвестный на мотоцикле. Скрыв лицо за мотоциклетным шлемом, злоумышленник открыл огонь. Офицер получил тяжёлые ранения в туловище и лицо.