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27 августа, 12:12
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СК: Погибший при возгорании автомобиля в Петербурге был военнослужащим

Мужчина, погибший при возгорании автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, оказался военнослужащим одной из воинских частей. Пострадавшая женщина — его супруга, сообщили в ГСУ СК России по городу.

Личности потерпевших установили в рамках расследования уголовного дела. Женщине сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Следственном комитете пока не раскрыли дополнительных подробностей о состоянии пострадавшей и обстоятельствах происшествия. Расследование продолжается.

Взрыв прогремел прямо под водителем: Названа предварительная причина ЧП с авто в Петербурге
Взрыв прогремел прямо под водителем: Названа предварительная причина ЧП с авто в Петербурге

ЧП произошло утром 27 августа в петербургской Славянке. По данным Life.ru, китайский кроссовер взорвался практически сразу после запуска двигателя: у машины выбило заднее стекло, отлетели капот и бампер, а обломки разбросало на десятки метров. Взрывной волной также повредило припаркованные рядом автомобили. После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело, следователи осмотрели место ЧП и назначили судебные экспертизы для установления точной причины взрыва.

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Николь Вербер
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