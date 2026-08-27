Взрыв прогремел прямо под водителем: Названа предварительная причина ЧП с авто в Петербурге

Причиной взрыва автомобиля Geely в Петербурге, по предварительным данным, стало заложенное СВУ. По данным SHOT, эпицентр детонации был под водителем.

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Напомним, днём 27 августа в петербургской Славянке взорвался китайский кроссовер Geely. Взрыв произошёл сразу после того, как водитель завёл двигатель. В результат погиб 53-летний мужчина, а находившаяся в машине пассажирка серьёзно пострадала. Сейчас она в реанимации в тяжёлом состоянии.