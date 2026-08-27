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27 августа, 08:57

Взрыв прогремел прямо под водителем: Названа предварительная причина ЧП с авто в Петербурге

SHOT: Причиной взрыва автомобиля в Петербурге могло стать заложенное СВУ

Причиной взрыва автомобиля Geely в Петербурге, по предварительным данным, стало заложенное СВУ. По данным SHOT, эпицентр детонации был под водителем.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

SHOT: Кроссовер Geely в Петербурге взорвался сразу после запуска двигателя
SHOT: Кроссовер Geely в Петербурге взорвался сразу после запуска двигателя

Напомним, днём 27 августа в петербургской Славянке взорвался китайский кроссовер Geely. Взрыв произошёл сразу после того, как водитель завёл двигатель. В результат погиб 53-летний мужчина, а находившаяся в машине пассажирка серьёзно пострадала. Сейчас она в реанимации в тяжёлом состоянии.

Больше новостей об авариях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Обложка © SHOT

Александра Вишнякова
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