SHOT: Кроссовер Geely в Петербурге взорвался сразу после запуска двигателя

В петербургской Славянке взорвался китайский кроссовер Geely. Уточнённые данные о ЧП передаёт SHOT. Водитель погиб, находившаяся в машине пассажирка пострадала.

По данным телеграм-канала, ЧП произошло на Ростовской улице сразу после того, как водитель завёл двигатель автомобиля. Взрыв оказался мощным: у кроссовера выбило заднее стекло, отлетели капот и задний бампер, серьёзно повреждён кузов. Фрагменты машины разбросало на десятки метров.

Ранее очевидцы сообщали о взрыве автомобиля в районе Славянки и говорили о погибшем водителе. Первоначально место происшествия указывалось в районе Колпинского шоссе.

Что именно стало причиной взрыва Geely, пока неизвестно. Официальных данных правоохранительных органов о природе происшествия на данный момент не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал о другом взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге. Тогда загоревшаяся машина взорвалась из-за находившегося внутри газового баллона, а водитель получил ожоги.