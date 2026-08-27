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27 августа, 08:42

Машина взорвалась на Колпинском шоссе: Очевидцы сообщили о погибшем водителе

Очевидцы сообщили о гибели водителя при взрыве машины в Славянке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В петербургской Славянке произошёл взрыв легкового автомобиля. По предварительным данным очевидцев, водитель машины погиб на месте, сообщает 78.ru.

Инцидент произошёл на Колпинском шоссе. Свидетели рассказали, что в момент взрыва внутри автомобиля находились два человека. По словам очевидцев, пассажирке удалось выжить. Предварительно, женщина получила травму ноги. Информация о её состоянии уточняется.

В Петербурге сняли на видео взрыв машины посреди дороги
В Петербурге сняли на видео взрыв машины посреди дороги

На данный момент причина взрыва неизвестна. Официальных сообщений правоохранительных органов или экстренных служб об обстоятельствах происшествия пока не поступало.

Подробности случившегося устанавливаются. Life.ru следит за развитием событий.

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Взрыв гранаты произошёл в Ставропольском крае, погиб один человек

Ранее Life.ru рассказывал о другом взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге. Тогда машина загорелась прямо на дороге, после чего взорвался находившийся внутри газовый баллон. Водитель получил ожоги.

Больше новостей об авариях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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