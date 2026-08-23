Взрыв гранаты произошёл в Ставропольском крае, погиб один человек

Трагический инцидент произошёл в посёлке Неженском Ставропольского края. По предварительным данным, мужчина нёс гранату в кармане, где боеприпас внезапно сработал. Об этом пишет РЕН ТВ.

В результате один человек погиб, ещё один получил травмы и был госпитализирован. Взрыв прогремел в одном из гаражей посёлка. Обстоятельства произошедшего выясняются, специалисты работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что утром 23 августа во Львове взорвалась аптека. Инцидент произошёл около семи утра на улице Тракт Глинянский, недалеко от магазина «Градус». По предварительным данным, в результате взрыва погиб работник аптеки. Других пострадавших пока нет. На месте работают спасатели, медики и полиция.