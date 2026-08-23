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23 августа, 11:07

Взрыв гранаты произошёл в Ставропольском крае, погиб один человек

Обложка © Wikipedia / Каракорум

Обложка © Wikipedia / Каракорум

Трагический инцидент произошёл в посёлке Неженском Ставропольского края. По предварительным данным, мужчина нёс гранату в кармане, где боеприпас внезапно сработал. Об этом пишет РЕН ТВ.

В результате один человек погиб, ещё один получил травмы и был госпитализирован. Взрыв прогремел в одном из гаражей посёлка. Обстоятельства произошедшего выясняются, специалисты работают на месте происшествия.

Взрыв произошёл в доме на Кубани: ранены 5 человек
Взрыв произошёл в доме на Кубани: ранены 5 человек

Ранее сообщалось, что утром 23 августа во Львове взорвалась аптека. Инцидент произошёл около семи утра на улице Тракт Глинянский, недалеко от магазина «Градус». По предварительным данным, в результате взрыва погиб работник аптеки. Других пострадавших пока нет. На месте работают спасатели, медики и полиция.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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