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Опубликовано 3 сентября, 09:50

Офицер ВКС РФ тяжело ранен при покушении в Саратовской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Утром в посёлке Пробуждение (Энгельсский район Саратовской области) было совершено вооруженное нападение на офицера Воздушно-космических сил России.

По предварительным данным Mash, к частному дому, где находился военный, подъехал неизвестный на мотоцикле. Преступник, скрывший лицо под шлемом, открыл огонь. В результате нападения офицер получил серьёзные огнестрельные ранения в область торса и лица.

Водитель военного, также находившийся на месте происшествия, получил ранение, однако сумел укрыться от нападавшего. После того как преступник скрылся, он смог вернуться, оказать помощь пострадавшему и вызвать бригаду скорой помощи.

В настоящий момент офицер госпитализирован. Врачи провели операцию, извлекли пули и стабилизировали состояние пострадавшего. Принято решение о его транспортировке в один из госпиталей Москвы спецбортом для дальнейшего лечения.

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Днеём ранее в Севастополе взорвался легковой автомобиль. В результате происшествия пострадал мужчина. В этом же районе в середине августа взрыв авто убил российского военного. Расстояние между точками, где был взрыв — около 200 метров.

Больше новостей о террористических угрозах, расследованиях и предотвращённых атаках — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

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Оксана Попова
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