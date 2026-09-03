Офицер ВКС РФ тяжело ранен при покушении в Саратовской области

Утром в посёлке Пробуждение (Энгельсский район Саратовской области) было совершено вооруженное нападение на офицера Воздушно-космических сил России.

По предварительным данным Mash, к частному дому, где находился военный, подъехал неизвестный на мотоцикле. Преступник, скрывший лицо под шлемом, открыл огонь. В результате нападения офицер получил серьёзные огнестрельные ранения в область торса и лица.

Водитель военного, также находившийся на месте происшествия, получил ранение, однако сумел укрыться от нападавшего. После того как преступник скрылся, он смог вернуться, оказать помощь пострадавшему и вызвать бригаду скорой помощи.

В настоящий момент офицер госпитализирован. Врачи провели операцию, извлекли пули и стабилизировали состояние пострадавшего. Принято решение о его транспортировке в один из госпиталей Москвы спецбортом для дальнейшего лечения.