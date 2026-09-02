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Опубликовано 2 сентября, 07:41

В Севастополе произошёл взрыв автомобиля, есть пострадавший

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

В Севастополе утром произошел инцидент с подрывом легкового автомобиля. По имеющимся данным, взрыв прогремел в 6:45 по местному времени. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в результате происшествия пострадал мужчина.

  • В Севастополе произошёл взрыв автомобиля, есть пострадавший . Фото © Telegram / SHOT
    В Севастополе произошёл взрыв автомобиля, есть пострадавший . Фото © Telegram / SHOT

В Севастополе произошёл взрыв автомобиля, есть пострадавший

. Фото © Telegram / SHOT

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Местные жители рассказали о громком хлопке, который было слышно в ранние утренние часы. На текущий момент пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия развёрнута работа оперативных служб и следственно-оперативной группы. Правоохранительные органы проводят осмотр территории, собирают вещественные доказательства и опрашивают очевидцев. Причины взрыва и все обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются специалистами. Официальных комментариев о квалификации преступления пока не поступало.

Подрывница военного в Севастополе хотела бежать за границу после диверсии – у неё даже был билет
Подрывница военного в Севастополе хотела бежать за границу после диверсии – у неё даже был билет

До этого, 13 августа в Севастополе при взрыве на улице погиб мужчина — предварительно, сработало взрывное устройство. УФСБ раскрыло, что это был российский военный. По подозрению в подрыве была задержана женщина — 32-летняя менеджер по рекламе, завербованная украинскими спецслужбами. Женщина специально поджидала военного у скамейки, рядом с которой была заложена самодельная бомба. Она дистанционно привела устройство в действие.

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Оксана Попова
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