В Севастополе произошёл взрыв автомобиля, есть пострадавший

В Севастополе утром произошел инцидент с подрывом легкового автомобиля. По имеющимся данным, взрыв прогремел в 6:45 по местному времени. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в результате происшествия пострадал мужчина.

Местные жители рассказали о громком хлопке, который было слышно в ранние утренние часы. На текущий момент пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия развёрнута работа оперативных служб и следственно-оперативной группы. Правоохранительные органы проводят осмотр территории, собирают вещественные доказательства и опрашивают очевидцев. Причины взрыва и все обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются специалистами. Официальных комментариев о квалификации преступления пока не поступало.