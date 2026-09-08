ФСБ задержала в Астраханской области молдаванина за покушение на военнослужащего

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета Российской Федерации задержали в Астраханской области гражданина Молдавии Николае Кочу по подозрению в причастности к покушению на высокопоставленного российского военного. Информацию об этом предоставил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом в Астраханской области задержан гражданин Молдавии Кочу Николае 2004 г. р., причастный к покушению на военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны России», — уточнили в ФСБ.

Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, иностранный гражданин подозревается в совершении покушения на жизнь военнослужащего. Событие имело место 3 сентября в населённом пункте Пробуждение, расположенном в Энгельсском районе Саратовской области.

Обвиняемый произвёл не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в российского военнослужащего. Своевременное оказание медицинской помощи и экстренная госпитализация потерпевшего позволили сохранить ему жизнь.

В ФСБ уточнили, что подозреваемый был завербован сотрудником украинских спецслужб в 2025 году на территории Молдавии в ходе поиска работы в иностранной соцсети. По указанию куратора в марте 2026 года он прошёл минно-взрывную и стрелковую подготовку в Киеве, а в июне 2026 года прибыл в Россию для выполнения задания по ликвидации высокопоставленного военнослужащего.

Иностранец планировал после совершения теракта покинуть Россию и вернуться в Молдавию при помощи украинских спецслужб, однако был задержан сотрудниками ФСБ РФ на границе. В отношении Николае Кочу Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота оружия.

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