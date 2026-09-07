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Опубликовано 7 сентября, 15:03

ФСБ: Жителя Челябинской области уличили в переводе денег украинским террористам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ben Gingell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ben Gingell

В Челябинской области возбудили дело о содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Сейчас с фигурантом 1983 года рождения проводятся следственные действия в рамках статьи 205.1 УК РФ.

Ранее мужчина уже попал в поле зрения силовиков. Его считают сторонником украинских националистических структур и последователем запрещённой организации. Он публично высказывался в поддержку терактов, что стало поводом для первого уголовного преследования.

В ходе дальнейшего расследования выяснились новые детали. Оказалось, что южноуралец не ограничивался словами: следствие полагает, что он отправлял деньги террористам.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что подобная помощь относится к категории тяжких преступлений. Все, кто согласился оказывать содействие противнику, будут найдены и привлечены к ответственности.

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Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Челябинской области, которого подозревают в передаче СБУ сведений о российской военной технике. По данным спецслужбы, мужчина 1986 года рождения был завербован через интернет и выполнял задания украинской стороны.

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Никита Никонов
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