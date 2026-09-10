ФСБ предотвратила теракт против посла Британии в Москве — Киев подкупил бывшего охранника

ФСБ заявила о предотвращении подготовки терактов против британских дипломатов в Москве, которые, по версии ведомства, планировались украинскими спецслужбами.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в российской столице. По данным ведомства, он действовал в интересах Службы безопасности Украины и собирал сведения о сотрудниках британской дипмиссии. Как утверждает ФСБ, полученная информация могла использоваться для подготовки диверсионно-террористических акций против посла Великобритании и других дипломатов.

«Киевский режим планировал использовать обозначенные сведения в целях подготовки и реализации диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением в их совершении российской стороны», — заявили в ведомстве.

По версии ФСБ, целью такой провокации могло стать вовлечение Великобритании в прямое вооружённое противостояние с Россией, а также усиление санкционного давления и увеличение поставок вооружения Украине.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму трёх жителей, которых считает завербованными ГУР Украины через сайт знакомств. По версии спецслужбы, мужчины передавали фотографии, видео и координаты военных объектов и нефтебаз.