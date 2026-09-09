ФСБ задержала жителя Башкирии за связь с украинской спецслужбой

Жителя Башкирии 2003 года рождения задержали по подозрению в конфиденциальном сотрудничестве с украинской спецслужбой. О пресечении его деятельности сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, мужчина через иностранный интернет-мессенджер установил контакт с представителем спецслужбы Украины. Следствие считает, что связь поддерживалась для содействия деятельности, направленной против безопасности России.

Операцию провели сотрудники УФСБ по Пензенской области при содействии коллег из Башкирии. Какие конкретно задания мог выполнять подозреваемый, в опубликованном сообщении не уточняется.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Сейчас следователи и оперативники устанавливают возможные дополнительные эпизоды и другие обстоятельства дела.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму трёх жителей, которых считает завербованными ГУР Украины через сайт знакомств. По версии спецслужбы, мужчины передавали фотографии, видео и координаты военных объектов и нефтебаз.