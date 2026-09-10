Блогер Апостол Дмитрий курировал подготовку теракта против посла Британии в РФ
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Apostle Dmytro Karpenko
ФСБ России призвала граждан отказаться от контактов с украинским блогером Дмитрием Карпенко, известным как Апостол Дмитрий, а также с другими проукраинскими блогерами.
В ведомстве заявили, что именно Карпенко, по версии ФСБ, давал задания россиянину, задержанному в Москве по делу о сборе сведений о сотрудниках посольства Великобритании.
«Также призываем граждан РФ отказаться от каких-либо контактов с Апостолом Дмитрием и другими проукраинскими блогерами, поскольку они втягивают соотечественников в совершение государственной измены и других особо тяжких преступлений, влекущих уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщили в ФСБ.
В спецслужбе отметили, что взаимодействие с такими лицами может привести к вовлечению граждан в противоправную деятельность.
Ранее ФСБ заявила о задержании бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, который являлся агентом СБУ. По версии службы, он собирал сведения о британских дипломатах для подготовки терактов. ФСБ предупредила Лондон о готовности Киева пойти на диверсии против союзников.
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