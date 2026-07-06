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6 июля, 07:48

ФСБ показало допрос задержанного за рассылку бомб военным под видом парфюма

Обложка © ЦОС ФСБ РФ

Обложка © ЦОС ФСБ РФ

Появилось видео задержания и допроса россиянина, который планировал отправить участникам СВО взрывные устройства под видом парфюмерных наборов. Кадры опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.

Задержание и допрос россиянина, который планировал отправить участникам СВО взрывные устройства под видом парфюмерных наборов. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ пресекла серию диверсий, в ходе которых закамуфлированные под парфюмерию взрывные устройства планировалось разослать участникам СВО и работникам оборонной промышленности. По данным ведомства, атаки готовились по заданию украинских спецслужб.

На опубликованных видеокадрах задержанный сознаётся, что забрал из тайников в Челябинске взрывные устройства, замаскированные под парфюмерные наборы. Впоследствии он отправил эти посылки в адрес военнослужащих и чиновников, проживающих в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

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Никита Никонов
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