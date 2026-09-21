В Донецке задержали агента СБУ, готовившего теракт в день голосования

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации предотвратили масштабный террористический акт в Донецке, планировавшийся украинскими спецслужбами в период избирательной кампании. Злоумышленник задержан с поличным до реализации задуманного, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным следствия, местный житель самостоятельно связался через интернет с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и выразил добровольное согласие совершать теракты на территории региона. Действуя по инструкциям кураторов, мужчина извлёк из схрона 20 килограммов взрывчатых веществ. В дополнение к этому с помощью беспилотного летательного аппарата ему передали самодельное взрывное устройство (СВУ), состоявшее из 2 килограммов пластида, электронных детонаторов и платы дистанционного управления.

Всю полученную взрывчатку и поражающие элементы пособник разместил в салоне своего легкового автомобиля. Заминированный транспорт планировалось припарковать вплотную к избирательному участку и взорвать дистанционно во время максимального скопления граждан на выборах 2026 года. Своевременные действия оперативных подразделений ФСБ позволили сорвать преступный план и обезвредить опасные устройства. В отношении задержанного проводятся необходимые следственные действия.

Ранее Life.ru рассказывал о поджоге на избирательном участке в Коми. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что возгорание удалось быстро потушить и голосование продолжилось.