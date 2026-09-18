«Пришёл Олег из СБУ»: Задержанный в КБР рассказал на видео о вербовке и депортации в Россию

ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса мужчины, которого ведомство подозревает в подготовке диверсии на газопроводе в Кабардино-Балкарии. Он прибыл в Россию с Украины в рамках гуманитарного обмена.

Видео © ЦОС ФСБ

На видео мужчина рассказал, что в 2008 году уехал на заработки на Украину, где работал в охране. По его словам, позднее его задержали представители территориальной обороны. Как утверждает задержанный, после вмешательства дяди его отпустили, однако затем, в 2024 году, он оказался в депортационном центре.

По словам мужчины, уже там к нему пришёл сотрудник СБУ, представившийся Олегом. Тот и вынудил его подписать соглашение о сотрудничестве. После этого, как рассказал задержанный, его депортировали в Россию. ФСБ выяснила, что мужчина должен был подготовить диверсию на объекте газовой инфраструктуры в Майском районе республики.

Его задержали во время попытки забрать из тайника самодельное взрывное устройство. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и государственной измене. Санкции статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.