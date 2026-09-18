Обмен с Украиной и бомба в тайнике: ФСБ предотвратила подрыв газопровода в КБР
ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на газопроводе в Кабардино-Балкарии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку диверсии на газопроводе в Кабардино-Балкарии. По данным Центра общественных связей ведомства, задержан 40-летний мужчина, которого подозревают в подготовке атаки на объект инфраструктуры.
Как сообщили в ФСБ, мужчина якобы действовал по заданию украинских спецслужб. По версии ведомства, он установил контакт с представителем СБУ через Telegram, находясь на территории Украины.
В ФСБ заявили, что в 2025 году подозреваемый прибыл в Россию в рамках гуманитарного обмена, после чего, как утверждается, должен был подготовить диверсию на газопроводе в Майском районе Кабардино-Балкарии. Задержание произошло во время оперативных мероприятий. По данным ведомства, мужчину поймали при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство.
Следственный отдел УФСБ по КБР возбудил уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и государственной измене. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ сообщили, что мужчина сотрудничает со следствием и даёт признательные показания.
Ранее ФСБ показала видео поимки организатора контрабандных поставок оружия на Украину. Россиянин связался с сотрудником СБУ и, как считает следствие, действовал по его заданию. Мужчину подозревают в подготовке контрабандных поставок оружия и военной техники на Украину — для использования в зоне СВО.
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