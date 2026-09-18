Обмен с Украиной и бомба в тайнике: ФСБ предотвратила подрыв газопровода в КБР

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку диверсии на газопроводе в Кабардино-Балкарии. По данным Центра общественных связей ведомства, задержан 40-летний мужчина, которого подозревают в подготовке атаки на объект инфраструктуры.

Как сообщили в ФСБ, мужчина якобы действовал по заданию украинских спецслужб. По версии ведомства, он установил контакт с представителем СБУ через Telegram, находясь на территории Украины.

В ФСБ заявили, что в 2025 году подозреваемый прибыл в Россию в рамках гуманитарного обмена, после чего, как утверждается, должен был подготовить диверсию на газопроводе в Майском районе Кабардино-Балкарии. Задержание произошло во время оперативных мероприятий. По данным ведомства, мужчину поймали при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство.

Следственный отдел УФСБ по КБР возбудил уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и государственной измене. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ сообщили, что мужчина сотрудничает со следствием и даёт признательные показания.