ФСБ задержала севастопольца по делу о поставках оружия на Украину

Жителя Севастополя задержали в Московском регионе по подозрению в госизмене и организации контрабандных поставок вооружения на Украину. Об этом сообщила ФСБ России.

«На территории Московского региона задержан житель города Севастополя, гражданин России, 1979 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены», — говорится в релизе ведомства.

По версии спецслужбы, мужчина связался через Telegram с сотрудником СБУ. По его заданию севастополец организовывал поставки вооружения и военной техники на Украину через третьи страны для последующего использования против России. В частности обвиняемый отправлял российские детали для средств ПВО, которые также подходили для украинских систем.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене и контрабанде оружия. Суд отправил фигуранта под стражу. Мужчине продолжается. Фигуранту грозит серьёзное наказание — вплоть до пожизненного заключения.

Ранее Life.ru сообщал о задержании под Челябинском подозреваемого в передаче СБУ данных о российской военной технике. По данным спецслужбы, мужчина 1986 года рождения был завербован через интернет и выполнял задания украинской стороны. Он собирал информацию о военной технике Минобороны РФ, находящейся в регионе, после чего передавал полученные сведения куратору.