В Крыму ФСБ задержала троих агентов ГУР, завербованных через сайт знакомств

В Крыму задержали троих агентов украинской военной разведки, которые были завербованы через сайт знакомств. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ задержала троих россиян, завербованных сотрудницей ГУР Украины через сайт знакомств. Видео © ЦОС ФСБ

В ведомстве сообщили, что задержанные — россияне 1988, 1994 и 1995 годов рождения. По данным спецслужбы, связь с сотрудницей ГУР они установили через сайт знакомств.

«Три жителя региона, используя популярный ресурс для онлайн-знакомств, вступили в переписку с сотрудницей ГУР МО Украины Мариной Кучерак», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Женщина представлялась крымчанкой, которая якобы была вынуждена уехать на Украину. В ходе переписки она предложила собирать сведения для украинских спецслужб.

В спецслужбе добавили, что задержанные передавали фотографии, видео и координаты различных объектов. Среди них были позиции ПВО, нефтебазы, места хранения и погрузки горюче-смазочных материалов, сведения о местах стоянок и маршрутах передвижения военной техники.

Ранее ФСБ задержала в Симферополе россиянина 1992 года рождения по подозрению в госизмене и подготовке теракта в медучреждении Минобороны. По данным ведомства, мужчина передавал ГУР данные о военных объектах и получил задание совершить диверсию; при обыске у него нашли самодельное зажигательное устройство и гранату, суд отправил фигуранта под стражу.